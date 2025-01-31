Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ocak 2025 22:40
Forumdaki konuları çokta önemsemeyin

Burada yıllarca konuşup yazsanızda kimsenin umrunda değilsiniz. Bırakın boş işlerle uğraşmayın. Kendinizi geliştirin, gezin dolaşın hayatın tadını çıkarın.


sinanpolat22
Şube Müdürü
31 Ocak 2025 22:44
buraya da derdini dökmezse bu millet ne yapacak?

Android60
Genel Müdür
31 Ocak 2025 23:02

Aynen Devrem bura olmasa senin balonları kim dinleyecek

sinanpolat22, 10 saat önce
buraya da derdini dökmezse bu millet ne yapacak?
Toplam 2 mesaj

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