Akademik kadrolara başvurmak için ALES ve YDS süre sınırları hakkında ?

Merhabalar, 2022'de yüksek lisansa girip 2024 yılında mezun oldum, bu süreçte pek çok kez akademik kadrolara başvurdum, sıralamada defalarca birinci, ikinci olmama rağmen tabiki hiçbir kadroya atanamadım, bu saatten sonra da hiçbir halt olacağını zannetmiyorum ancak yine de sorayım dedim. En son 10.05.2023 tarihinde ALES, 08.11.2022 tarihinde YDS'ye girmişim, bu sınavlardan aldığım puanlarla daha ne kadar süre başvuru yapabilirim ? En son 2024 Aralığında başvuru yapmıştım. Bu konuda bilgi verebilirseniz çok minnettar olurum.

Her üniversite bu konuda farklı politika uyguluyor sanırım, araştırdığım zaman her üniversitenin sayfası farklı bir şey söylüyordu, ancak bildiğiniz gibi ülkemiz üniversitelerinin site tasarımları, aradığınız şeyi bulmanız neredeyse imkansız karman çorman yerler olduğundan sadece Google algoritmasının önüme atabildiklerine bakabildim. Manuel şekilde bakabilmemin yolu var mı ?