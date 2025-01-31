Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2025 23:48
Mal bildirimi ile ilgili

Herkese merhabalar, mal bildiriminde bulunurken aylıktan biriktirilen paraların bildirilmesi gerekiyor mu? Başka bir bankadaki parayı hesaplamayı unutum mal bildiriminde bulundum toplam parayı hesapladığım zaman maaşımın 6,6 katı yapıyor bu durumda ne yapmam gerek? Mal bildirim süresi hâla devam ediyor?


muhendisbey06
Aday Memur
01 Şubat 2025 00:12

Genel beyan olduğu için bildirmek zorunlu


ahmetk103
01 Şubat 2025 00:15
işte sıkıntı şurda bildirimde bulunduktan sonra fark ettim bu durumu
muhendisbey06, 10 dk. önce

Genel beyan olduğu için bildirmek zorunlu

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