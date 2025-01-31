Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2025 23:52
Ocak tayini 2025 - Bursa şehir hastanesi hakkında bilgi - hemşirelik
merhaba arkadaşlar , Bursa şehir hastanesine tayinim çıktı . hastane hakkında ( yoğun bakım yada acil olursa iyi olur ) bilgi verecek varmı ?

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