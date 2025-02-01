tayinimiz geçen sene karsa çıktı fakat eşimin babasının sağlık durumundan dolayı sayın müdürün inisiyatifiyle 1 yıl ilimizde kaldık. dilekçe verdik geçen hafta hastane olanaklarının daha iyi olduğu bir ile Diyarbakır gibi yani doğudan doğuya çevirme için. daha önce dilekçe verenlerin aynı durumu yaşayanların dilekçeleri kaç güne açıklandı cevaplarsanız sevinirim

tayinimiz geçen sene karsa çıktı fakat eşimin babasının sağlık durumundan dolayı sayın müdürün inisiyatifiyle 1 yıl ilimizde kaldık. dilekçe verdik geçen hafta hastane olanaklarının daha iyi olduğu bir ile Diyarbakır gibi yani doğudan doğuya çevirme için. daha önce dilekçe verenlerin aynı durumu yaşayanların dilekçeleri kaç güne açıklandı cevaplarsanız sevinirim