Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Şubat 2025 00:15
dilekçe
tayinimiz geçen sene karsa çıktı fakat eşimin babasının sağlık durumundan dolayı sayın müdürün inisiyatifiyle 1 yıl ilimizde kaldık. dilekçe verdik geçen hafta hastane olanaklarının daha iyi olduğu bir ile Diyarbakır gibi yani doğudan doğuya çevirme için. daha önce dilekçe verenlerin aynı durumu yaşayanların dilekçeleri kaç güne açıklandı cevaplarsanız sevinirim

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerYeni atama yönetmeliği hakkındaMukayitlik yapmak istemiyorum2025 Şubat mazeret ataması Komiserin devletin aracı ile her gün 50 km mesafedeki evine bırakılması2025 banka promosyonu2025 genel atama dönemiPsikiyatri C dilimi nasıl çalışırSağlık mazereti nedeniyle memlekete atama talebi

Sözlük

Erkek çocuk hayranlığı 1 canlan sözlük canlan 5 Sultanahmet camii 1 kötü insanların ortak özellikleri 1 vişne 1 tavuğa çikolata yedirip kinder yumurta bekleyen adam 3 sarışın kadın vs esmer kadın 3 Yaklaştıkça insanı geren özel günler 1 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 3 punto 4

Son Haberler

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları yayımlandı5510 kapsamında malulen emekli, EKPSS sonucu memur olabilir mi?1 Şubat 2025 tarihli atama kararı yayımlandı1 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıTBMM Araştırma Komisyonu'ndan bebek ölümleriyle ilgili açıklama

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları