Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Şubat 2025 00:15
Şark atamasında il çevirme yapılabilir mi?

tayinimiz geçen sene karsa çıktı fakat eşimin babasının sağlık durumundan dolayı sayın müdürün inisiyatifiyle 1 yıl ilimizde kaldık. dilekçe verdik geçen hafta hastane olanaklarının daha iyi olduğu bir ile Diyarbakır gibi yani doğudan doğuya çevirme için. daha önce dilekçe verenlerin aynı durumu yaşayanların dilekçeleri kaç güne açıklandı cevaplarsanız sevinirim


Srkan112
Memur
01 Şubat 2025 02:35
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