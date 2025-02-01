Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Şubat 2025 00:37
Emsale takılma

arkadaşlar emsale takıldım bu sene 4/1 olacakken emsalden dolayı 5/3 oldum ne yapabilirim bir çıkar yolu var mı aşağı yukarı 12 ay x 2500 tl zararım oluyor geç düşeceği için derecem

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