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Editörler : supporters.


01 Şubat 2025 01:06
Gibi olmak istedikleriniz...Neden?

Şunun gibi olmak isterdim.Ysda falanca ünlü isim gibi olmak isterdim dedikleriniz...


gazanya
Daire Başkanı
01 Şubat 2025 01:08

Resim sanatına ilgim var.Daniel knidway right,gonzalmrs,ve beksinski gibi olmak isterdim.Bunlarin 3u de ressam..


gazanya
Daire Başkanı
01 Şubat 2025 01:11

Daniel rifgeay right gibi olmak isterdim çünkü köy hayatını resmrtmis ve resimlerinde mükemmel bir ayrıntı var.

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