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Editörler : supporters.


01 Şubat 2025 01:18
Hayata neden kuseyim?

Hayatla küs değilim.İnsanin yapabileceği bir çok iş var Sevdiğim işle ugrasiyorsam,eşimi ve çocuğumu seviyorsam hayata niye kusmeliyim?

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