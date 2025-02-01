KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Şubat 2025 06:08
Sözlü mülakat

Merhaba Msb için büro personeli alımında sözlü mülakat nasıl olur? Ne sorarlar ve nelere dikkat etmek gerekir? Bilgisi olan insanlar yardım ederse çok sevinirim.


velness
01 Şubat 2025 06:12

Özellikle VHKİ için.*

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