Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Şubat 2025 10:32
emniyette çalışıp çölyak hastalığı olanlar
Arkadaşlar selamın aleyküm çölyak hastası olup emniyette çalışan var mı? Bununla ilgili rapor vs oluyor mu?

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