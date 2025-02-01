Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


01 Şubat 2025 13:01
KİT kurumlarında kıdem ve kademe var mı, güvence durumu nasıl?

Merhabalar,

Bir KİT (TÜRKŞEKER) kurumuna atandım. Merak ettiğim bazı hususlar var. 399 KHK'yı okuduğumda sicil amirim bana "D" notu verdiğinde başka bir amir ile yeniden 6 ay süre ile çalıştırılacağım ve tekrar aynı notu almam halinde de sözleşmemin feshedileceği yazıyor. Ayrıca sürekli yıllık olarak sözleşmenin yenilenme durumu olması da tedirgin ediyor. Bununla birlikte sanırım KİT kurumlarında çalışırken kıdem ve derecemiz de yok. KİT kurumlarında güvence durumumuz nedir, 657'ye tabi memurlar ile eş değer miyiz, derece ve kıdemimiz oluyor mu, yeteri kadar garantimiz var mıdır?

Şimdiden teşekkürler.

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