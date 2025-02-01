Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


01 Şubat 2025 13:22
dhmi 2024 hava trafik kontrolörlüğü aralık alımı feast testi geçenler grubu

Herkese selamlar, feast testi geçenler için kpss+feast ortalamasını görebileceğiniz biz grup kurduk tercihler de dahil olmak üzere mesajla ulaşabilirsiniz.

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