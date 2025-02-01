Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Şubat 2025 14:00
BECAYİŞ

Rize Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakımda Klinik Destek olarak görev yapıyorum. Ankaraya becayiş yapmak istiyorum ilgilenen arkadaşlar iletişime geçerse mutlu olurum

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