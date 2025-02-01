Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Şubat 2025 15:41
Yüksek Lisanslı Okul Müdürlerine Artırımlı Ek Ders kararı kesinleşti.

Yüksek Lisanslı Okul Müdürlerine Artırımlı Ek Ders Kararı Kesinleşti

Türk Eğitim Sen'den Bir kazanım daha. Yüksek Lisanslı Okul Müdürlerine Artırımlı Ek Ders Kararı Kesinleşti

https://www.ajanskamu.net/yuksek-lisansli-okul-mudurlerine-artirimli-ek-ders-karari-kesinlesti

Soru şu artık bireysel dava açmaya gerek kalmadı nı yani?

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