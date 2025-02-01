Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Şubat 2025 15:50
Fenne aykırı rapor diyerek Hakem hastahaneye sevk

Merhabalar iyi çalışmalar.

31.ocak cuma günü öğlen saat 15 gibi aile hekimine sıtmalanma üşüme ve aşırı derecede eklem bacak ağrısı ile gittim. Doktor infülenza belirtileri olduğunu ve 3 gün dinlenmem gerektiği evde çocuk ve yaşlı varsa uzak durmam gerektiğini söyledi ve 3 gün rapor verdi. Bunu karakoluma bildirdim raporumu e rapor olarak onlara attım ilaçlarımı aldım ve evime gittim . Saat 16:40 ta saat 17 ye kadar karakola gelmemi gelmezsem verilen emre uymamaktan işlem yapılacağını söylediler . Taksiye atlayıp gittim 17 de oradaydım. Bana fenne aykırı rapordan pazartesi hakem hastahaneye gitmeme gerektiği söylendi. 5 yıllık personelim ilk defa böyle birşey yaşıyorum. ( not olarak en son raporumu 2023 kasım ayında almışım 1,5 yıl önce onda soğuk algınlığı 4 gün sık rapor alan biri değilim ve hastalanmadan asla rapor almam ) karakola gittiğimde Karakol amiri yardımcısı o halimi gördü sen baya hastasın bu seferlik böyle olsun diyor ? bu nedir Allah aşkına stresten iyileşemiyorum. Doktor : Tehşis olarak j11 infülenza virüs belirlenmemiş M79.19 Miyalji yer tanımlanmamış yazmış. İlaç olarakta kas gevşetici soğuk algınlığı ilacı ve infülenza ilacı yazmış aldım kullanıyorum. Pazartesi hakem hastaneye gittiğimde raporum bitmiş işe başlamış olacağım. Ne yapmam gerekiyor yaşayan yada tecrübeli abilerimden akıl istiyorum.


Quake38
Aday Memur
01 Şubat 2025 15:54

Hiçbirşey olmaz doktor doktoru asla satmaz. Git ve durimunu anlat sadece


Cancan001
Aday Memur
01 Şubat 2025 15:59

Şuan kış mevsimindeyiz hasta olman gayet normal 3 gün rapor bile değil heyete gittiğinde çok hastaydım doktor rapor verdi ama bizimkiler yüzünden dinlenemedim size zahmet üç beş de siz yazın diycen


Kry1992
01 Şubat 2025 16:01

Satacak bir durum yok ki zaten. İlaçlarımı yanıma alacağım reçetemi alacağım raporun çıktısınıda aldım. Bana bu hastalığa 10 gün verse anlarım 3 gün verdi. Bu gün 2. Günü hala aynı durumdayım. Çok saçma değilmi 3 günlük soğuk algınlığı raporuna başına gelen varmı böyle birşey? Göze batan yatan yada iş yapmayan bir personelde değilim anlam veremiyorum. Üstelik bu 3 günün 1 günü haftalık iznime dengeliyor ortadaki günü . İzin birleştirme vsde yapmadım. Çok gerginim gerçekten stresten dinlenemiyorum .

Quake38, 1 saat önce

Hiçbirşey olmaz doktor doktoru asla satmaz. Git ve durimunu anlat sadece


Kry1992
01 Şubat 2025 16:04

Üç günün ara günü zaten haftalık izinliyim teknik olarak 2 gün raporluyum bile denilebilir. Yani o kadar rahat bir ortam olur mu bilmiyorum. 5 yıllık personelim 1825 gün yapıyor. 5 yılda sadece 7 gün rapor almışım en son aldığım raporla bu rapor arası 1,5 yıl . Aklım almıyor.

Cancan001, 1 saat önce

Şuan kış mevsimindeyiz hasta olman gayet normal 3 gün rapor bile değil heyete gittiğinde çok hastaydım doktor rapor verdi ama bizimkiler yüzünden dinlenemedim size zahmet üç beş de siz yazın diycen


Srkan112
Memur
01 Şubat 2025 16:13
Devrem korkma birşey olmaz. Defalarca hakeme sevk edilmiş birisi olarak yazıyorum. Hakeme sevk ederlerse sana bunu tebliğ etmek zorundalar. Öyle gel al demekle olmuyor. İstersen gitmezsin olduğun yere getirmek zorundalar sonuçta hastasın. Sevk kağıdı bugün aldın diyelim yarın mesai bitimine kadar hastaneye müracaat etmen gerek. Heyet kararı çıkana kadar zaten hastalık izinli sayılır. Heyet kolay kolay bozmaz. Zaten hastene ye gidene kadar raporun da dolar biter. Diyelim heyet bozdu kararı. Hiç birşey olmaz. Onlar kararı şubene gönderir bir hafta on günde ceavn gelir. Şube de sana tekrar tebligat hazırlar der ki raporunuz bozuldu işe başlayın. Sende tebligatı ne zaman alırsan bir sonraki gün gider işe başlarsın hepsi bu.

poolpolice
Memur
01 Şubat 2025 16:13
yapacağın tek birşey var 10 gün daha rapor alıp dinlenmek

Kry1992
01 Şubat 2025 16:20

Ben rapor sonu işe başlayacağım diye biliyordum. Pazartesi geceye gideceğim zaten sabahtan doktoru halledip işe gitmeyi düşünüyorum.

Srkan112, 1 saat önce
Devrem korkma birşey olmaz. Defalarca hakeme sevk edilmiş birisi olarak yazıyorum. Hakeme sevk ederlerse sana bunu tebliğ etmek zorundalar. Öyle gel al demekle olmuyor. İstersen gitmezsin olduğun yere getirmek zorundalar sonuçta hastasın. Sevk kağıdı bugün aldın diyelim yarın mesai bitimine kadar hastaneye müracaat etmen gerek. Heyet kararı çıkana kadar zaten hastalık izinli sayılır. Heyet kolay kolay bozmaz. Zaten hastene ye gidene kadar raporun da dolar biter. Diyelim heyet bozdu kararı. Hiç birşey olmaz. Onlar kararı şubene gönderir bir hafta on günde ceavn gelir. Şube de sana tekrar tebligat hazırlar der ki raporunuz bozuldu işe başlayın. Sende tebligatı ne zaman alırsan bir sonraki gün gider işe başlarsın hepsi bu.

Kry1992
01 Şubat 2025 16:21

O kadar soğuk kanlı olamıyorum maalesef . Bakmakla sorumlu olduğum insanlar var. Ben hastalığıma üzülüp toparlanamadım.

poolpolice, 1 saat önce
yapacağın tek birşey var 10 gün daha rapor alıp dinlenmek
Toplam 8 mesaj

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