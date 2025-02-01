Usul ve fenden hakem hastanesine sevk

Devrem korkma birşey olmaz. Defalarca hakeme sevk edilmiş birisi olarak yazıyorum. Hakeme sevk ederlerse sana bunu tebliğ etmek zorundalar. Öyle gel al demekle olmuyor. İstersen gitmezsin olduğun yere getirmek zorundalar sonuçta hastasın. Sevk kağıdı bugün aldın diyelim yarın mesai bitimine kadar hastaneye müracaat etmen gerek. Heyet kararı çıkana kadar zaten hastalık izinli sayılır. Heyet kolay kolay bozmaz. Zaten hastene ye gidene kadar raporun da dolar biter. Diyelim heyet bozdu kararı. Hiç birşey olmaz. Onlar kararı şubene gönderir bir hafta on günde ceavn gelir. Şube de sana tekrar tebligat hazırlar der ki raporunuz bozuldu işe başlayın. Sende tebligatı ne zaman alırsan bir sonraki gün gider işe başlarsın hepsi bu.

Devrem korkma birşey olmaz. Defalarca hakeme sevk edilmiş birisi olarak yazıyorum. Hakeme sevk ederlerse sana bunu tebliğ etmek zorundalar. Öyle gel al demekle olmuyor. İstersen gitmezsin olduğun yere getirmek zorundalar sonuçta hastasın. Sevk kağıdı bugün aldın diyelim yarın mesai bitimine kadar hastaneye müracaat etmen gerek. Heyet kararı çıkana kadar zaten hastalık izinli sayılır. Heyet kolay kolay bozmaz. Zaten hastene ye gidene kadar raporun da dolar biter. Diyelim heyet bozdu kararı. Hiç birşey olmaz. Onlar kararı şubene gönderir bir hafta on günde ceavn gelir. Şube de sana tekrar tebligat hazırlar der ki raporunuz bozuldu işe başlayın. Sende tebligatı ne zaman alırsan bir sonraki gün gider işe başlarsın hepsi bu.