Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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01 Şubat 2025 15:50
Usul ve fenden hakem hastanesine sevk

Merhabalar iyi çalışmalar.

31.ocak cuma günü öğlen saat 15 gibi aile hekimine sıtmalanma üşüme ve aşırı derecede eklem bacak ağrısı ile gittim. Doktor infülenza belirtileri olduğunu ve 3 gün dinlenmem gerektiği evde çocuk ve yaşlı varsa uzak durmam gerektiğini söyledi ve 3 gün rapor verdi. Bunu karakoluma bildirdim raporumu e rapor olarak onlara attım ilaçlarımı aldım ve evime gittim . Saat 16:40 ta saat 17 ye kadar karakola gelmemi gelmezsem verilen emre uymamaktan işlem yapılacağını söylediler . Taksiye atlayıp gittim 17 de oradaydım. Bana fenne aykırı rapordan pazartesi hakem hastahaneye gitmeme gerektiği söylendi. 5 yıllık personelim ilk defa böyle birşey yaşıyorum. ( not olarak en son raporumu 2023 kasım ayında almışım 1,5 yıl önce onda soğuk algınlığı 4 gün sık rapor alan biri değilim ve hastalanmadan asla rapor almam ) karakola gittiğimde Karakol amiri yardımcısı o halimi gördü sen baya hastasın bu seferlik böyle olsun diyor ? bu nedir Allah aşkına stresten iyileşemiyorum. Doktor : Tehşis olarak j11 infülenza virüs belirlenmemiş M79.19 Miyalji yer tanımlanmamış yazmış. İlaç olarakta kas gevşetici soğuk algınlığı ilacı ve infülenza ilacı yazmış aldım kullanıyorum. Pazartesi hakem hastaneye gittiğimde raporum bitmiş işe başlamış olacağım. Ne yapmam gerekiyor yaşayan yada tecrübeli abilerimden akıl istiyorum.


Quake38
Aday Memur
01 Şubat 2025 15:54

Hiçbirşey olmaz doktor doktoru asla satmaz. Git ve durimunu anlat sadece


Cancan001
Aday Memur
01 Şubat 2025 15:59

Şuan kış mevsimindeyiz hasta olman gayet normal 3 gün rapor bile değil heyete gittiğinde çok hastaydım doktor rapor verdi ama bizimkiler yüzünden dinlenemedim size zahmet üç beş de siz yazın diycen


Kry1992
Aday Memur
01 Şubat 2025 16:01

Satacak bir durum yok ki zaten. İlaçlarımı yanıma alacağım reçetemi alacağım raporun çıktısınıda aldım. Bana bu hastalığa 10 gün verse anlarım 3 gün verdi. Bu gün 2. Günü hala aynı durumdayım. Çok saçma değilmi 3 günlük soğuk algınlığı raporuna başına gelen varmı böyle birşey? Göze batan yatan yada iş yapmayan bir personelde değilim anlam veremiyorum. Üstelik bu 3 günün 1 günü haftalık iznime dengeliyor ortadaki günü . İzin birleştirme vsde yapmadım. Çok gerginim gerçekten stresten dinlenemiyorum .

Quake38, Dün

Hiçbirşey olmaz doktor doktoru asla satmaz. Git ve durimunu anlat sadece


Kry1992
Aday Memur
01 Şubat 2025 16:04

Üç günün ara günü zaten haftalık izinliyim teknik olarak 2 gün raporluyum bile denilebilir. Yani o kadar rahat bir ortam olur mu bilmiyorum. 5 yıllık personelim 1825 gün yapıyor. 5 yılda sadece 7 gün rapor almışım en son aldığım raporla bu rapor arası 1,5 yıl . Aklım almıyor.

Cancan001, Dün

Şuan kış mevsimindeyiz hasta olman gayet normal 3 gün rapor bile değil heyete gittiğinde çok hastaydım doktor rapor verdi ama bizimkiler yüzünden dinlenemedim size zahmet üç beş de siz yazın diycen


Srkan112
Memur
01 Şubat 2025 16:13
Devrem korkma birşey olmaz. Defalarca hakeme sevk edilmiş birisi olarak yazıyorum. Hakeme sevk ederlerse sana bunu tebliğ etmek zorundalar. Öyle gel al demekle olmuyor. İstersen gitmezsin olduğun yere getirmek zorundalar sonuçta hastasın. Sevk kağıdı bugün aldın diyelim yarın mesai bitimine kadar hastaneye müracaat etmen gerek. Heyet kararı çıkana kadar zaten hastalık izinli sayılır. Heyet kolay kolay bozmaz. Zaten hastene ye gidene kadar raporun da dolar biter. Diyelim heyet bozdu kararı. Hiç birşey olmaz. Onlar kararı şubene gönderir bir hafta on günde ceavn gelir. Şube de sana tekrar tebligat hazırlar der ki raporunuz bozuldu işe başlayın. Sende tebligatı ne zaman alırsan bir sonraki gün gider işe başlarsın hepsi bu.

poolpolice
Memur
01 Şubat 2025 16:13
yapacağın tek birşey var 10 gün daha rapor alıp dinlenmek

Kry1992
Aday Memur
01 Şubat 2025 16:20

Ben rapor sonu işe başlayacağım diye biliyordum. Pazartesi geceye gideceğim zaten sabahtan doktoru halledip işe gitmeyi düşünüyorum.

Srkan112, Dün
Devrem korkma birşey olmaz. Defalarca hakeme sevk edilmiş birisi olarak yazıyorum. Hakeme sevk ederlerse sana bunu tebliğ etmek zorundalar. Öyle gel al demekle olmuyor. İstersen gitmezsin olduğun yere getirmek zorundalar sonuçta hastasın. Sevk kağıdı bugün aldın diyelim yarın mesai bitimine kadar hastaneye müracaat etmen gerek. Heyet kararı çıkana kadar zaten hastalık izinli sayılır. Heyet kolay kolay bozmaz. Zaten hastene ye gidene kadar raporun da dolar biter. Diyelim heyet bozdu kararı. Hiç birşey olmaz. Onlar kararı şubene gönderir bir hafta on günde ceavn gelir. Şube de sana tekrar tebligat hazırlar der ki raporunuz bozuldu işe başlayın. Sende tebligatı ne zaman alırsan bir sonraki gün gider işe başlarsın hepsi bu.

Kry1992
Aday Memur
01 Şubat 2025 16:21

O kadar soğuk kanlı olamıyorum maalesef . Bakmakla sorumlu olduğum insanlar var. Ben hastalığıma üzülüp toparlanamadım.

poolpolice, Dün
yapacağın tek birşey var 10 gün daha rapor alıp dinlenmek

Kry1992
Aday Memur
01 Şubat 2025 17:46

Konuyla alakalı detaylı bir açıklama bulamıyorum internette. Bire bir yaşan varmı ? Benim raporum 3 gün sonra bitecek . Ben pazartesi doktora gittiğimde doktor senin bir şeyin yok iyileşmişsin dediğinde ne olacak ? İlaçlarımı alıyorum zaten bu günkü kadar kötü olmayacağım . Ne kadar saçma bir düzenin içindeyiz.


Anderson1
Şef
01 Şubat 2025 18:07

Korkuyorsan ve gercekten hastaysan bile rapor alma git çalış adamlar dha ne desin sana


Kry1992
Aday Memur
01 Şubat 2025 18:10
korkmuyorum haksızlık canımı sıkıyor. 5 yıldır bu birimdeyim üşenmedim e nabızdan tek tek çıkardım baktım 5 yılda 10 gün raporum var biri 2022 Şubat 4 gün biri 2023 Kasım 3 gün biride bu 2025 Şubat 3 gün . benden daha çok mazeret izni rapor vs alan arkadaşlar var. ben bu konun muhatabı olduğum için geriliyorum. keyfi bir uygulama yapsam zaten kafama takmam ettim buldum derim.
Anderson1, Dün

Korkuyorsan ve gercekten hastaysan bile rapor alma git çalış adamlar dha ne desin sana


bylmsn
Memur
01 Şubat 2025 18:12
Hastaneye gidince halen kendini iyi hissetmediğini ve istirahat vermesini iste uygun görürse tekrar rapor al, seni bu hasta halinle bu duruma düşürenler utansın. Netice hasta olduğun ortada bir sakıncası olmaz
Kry1992, Dün

Ben rapor sonu işe başlayacağım diye biliyordum. Pazartesi geceye gideceğim zaten sabahtan doktoru halledip işe gitmeyi düşünüyorum.


Kry1992
Aday Memur
01 Şubat 2025 18:22
tavsiyen için teşekkür ederim. ben bir an önce iyileşmek istiyorum. evde oturmaktan keyif alan biri değilim zaten . tek derdim dediğim gibi bu uygulamaya anlam veremiyorum. rutin bir uygulama olsa anlayacağım ama 5 senedir bu işin içindeyim ve ilk defa böyle bir uygulama görüyorum. başkasına yapıldığına dahi şahit olmadım.
bylmsn, Dün
Hastaneye gidince halen kendini iyi hissetmediğini ve istirahat vermesini iste uygun görürse tekrar rapor al, seni bu hasta halinle bu duruma düşürenler utansın. Netice hasta olduğun ortada bir sakıncası olmaz

umtblc
Şube Müdürü
01 Şubat 2025 18:34

kardeşim defalarca kez raporlarından dolayı hakeme sevk edilmiş bir abin olarak söylüyorum. sen hastaneye gittiginde zaten raporun günü bile geçmiş olacak ve sen iyileşsen dahi bir sorun olmaz çünkü zaten istirahatin bitmiş. ayrıca gittiginde sekterer ve doktor muhtemel söylenecekler biten raporu daha niye nbize soruyorlar diye. evrakı senden alacaklar ve tmm gidebilirsin diyecekler

Kry1992, Dün

Konuyla alakalı detaylı bir açıklama bulamıyorum internette. Bire bir yaşan varmı ? Benim raporum 3 gün sonra bitecek . Ben pazartesi doktora gittiğimde doktor senin bir şeyin yok iyileşmişsin dediğinde ne olacak ? İlaçlarımı alıyorum zaten bu günkü kadar kötü olmayacağım . Ne kadar saçma bir düzenin içindeyiz.


Kry1992
Aday Memur
01 Şubat 2025 18:39
teşekkür ediyorum abi . Allah art niyetli yöneticilerden korusun
umtblc, Dün

kardeşim defalarca kez raporlarından dolayı hakeme sevk edilmiş bir abin olarak söylüyorum. sen hastaneye gittiginde zaten raporun günü bile geçmiş olacak ve sen iyileşsen dahi bir sorun olmaz çünkü zaten istirahatin bitmiş. ayrıca gittiginde sekterer ve doktor muhtemel söylenecekler biten raporu daha niye nbize soruyorlar diye. evrakı senden alacaklar ve tmm gidebilirsin diyecekler


ekremcan58
Aday Memur
01 Şubat 2025 18:48
korkmanızı gerektirecek bir durum yok aynısı başıma geldi. Doktor sen daha iyileşemeşsin bile niye gönderdiler seni dedi. ve gerekeni yazıp. 3 gün daha rapor verdi. bir daha da fenne uyguna gönderemediler. sizlik bir durum yok. doktoru zan altında bırakıyorlar hasta olmadığı halde vermiş gibi. hastaneye gittiğinizde de doktor doktoru satmıyor. sizin üzerinizden diğer arkadaşlarınıza göz dağı veriliyor. hiç umursamayın ilaçlarınızı alın iyileşmeye bakın.düşünce ve strese girmenizi hiç gerek yok. geçmiş olsun

muti007
Şef
01 Şubat 2025 18:54

Zamanında bana da 4 gün rapor aldım diye eve karakolumda ki polisler geldi, hemde haber etmeden. Hakem heyetine gittim bişey olmadı. Bu hastalık bulaşıcı amirine, komserine de bulaşabilir. Sonuçta herkes aynı yerde görev yapıyor. Sadece polislikte var bu Hakem heyetine göndermek, sanki kendileri hasta olmuyor. İnsan bu. Taştan yaratılmadı. Hiç acıma git tekrar rapor al. Hastalığım geçmedi, salgına yakalandım dersin doktora yazar 4-5 gün daha. İyi olacaksın ki işe gidip evrakların gereğini yapabilesin.


Kry1992
Aday Memur
01 Şubat 2025 18:55
Cevabınız için teşekkür ediyorum. ilk defa karşılaştığım bir uygulama olduğu için çok gerildim. hasta hasta yalancı muamelesi görüyoruz çok yıpratıcı bir iş yapıyoruz.
ekremcan58, Dün
korkmanızı gerektirecek bir durum yok aynısı başıma geldi. Doktor sen daha iyileşemeşsin bile niye gönderdiler seni dedi. ve gerekeni yazıp. 3 gün daha rapor verdi. bir daha da fenne uyguna gönderemediler. sizlik bir durum yok. doktoru zan altında bırakıyorlar hasta olmadığı halde vermiş gibi. hastaneye gittiğinizde de doktor doktoru satmıyor. sizin üzerinizden diğer arkadaşlarınıza göz dağı veriliyor. hiç umursamayın ilaçlarınızı alın iyileşmeye bakın.düşünce ve strese girmenizi hiç gerek yok. geçmiş olsun

Kry1992
Aday Memur
01 Şubat 2025 19:03
cevabınız için teşekkür ediyorum. gerçekten emniyet personelini yıpratmaktan başka birşey yapmıyor.
muti007, Dün

Zamanında bana da 4 gün rapor aldım diye eve karakolumda ki polisler geldi, hemde haber etmeden. Hakem heyetine gittim bişey olmadı. Bu hastalık bulaşıcı amirine, komserine de bulaşabilir. Sonuçta herkes aynı yerde görev yapıyor. Sadece polislikte var bu Hakem heyetine göndermek, sanki kendileri hasta olmuyor. İnsan bu. Taştan yaratılmadı. Hiç acıma git tekrar rapor al. Hastalığım geçmedi, salgına yakalandım dersin doktora yazar 4-5 gün daha. İyi olacaksın ki işe gidip evrakların gereğini yapabilesin.


ikosunbabasi
Aday Memur
01 Şubat 2025 19:16

Git psikiyatri den rapor al silahı birak

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