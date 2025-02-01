Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Şubat 2025 17:57
Mal bildirimi bildirmeme

Merhaba iyi günler ilk işe başladığımda bildirdiğim aracımı sattım ama bildirmedim 1 ayı da geçti 4 ay oldu genel mal bildiriminde ne yapmam gerekiyor sattığımı bildirsem ne olur bilgisi olan varsa cevap verebilir mi

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