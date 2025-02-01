Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


01 Şubat 2025 18:29
Bakanlik mufettisi taraf tutarmi?

Arkadaşlar milli egitimin ildeki müfettişleri ile bir konuda anlaşmazlık yaşadık bakanlik mufettis görevlendirdi sorum şu bakanlik müfettişi ilde ki müfettişi korurmu yoksa tarafsız davranır mi?

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