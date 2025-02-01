Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Şubat 2025 19:06
12 ay üstü hapis cezası ihraçmı?

Merhaba, karakol ifadesi ve mahkemedeki verdiğimiz ifadeyi çelişkili bulunca iftira suçundan dosya açıldı.

Minimum 1 yıl maksimum 4 yıl hapis cezası veriliyor.

12 ay aldık yarı oranında arttırıldı 18 ay oldu diyelim. Habg olsasa ihraç olurmuyuz?

Neler yapmalıyız. Yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim teşekkürler

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