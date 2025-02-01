Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


01 Şubat 2025 20:21
ALLAH AŞKINA EHİL OLAN BİRİSİ NET BİR CEVAP VERSİN!

Arkadaşlar, SSK girişim 1995. 2007 eylül ayında 4b li sözleşmeli kamuda işe başladım. 2011 yılında kadroya geçtim. 2024 haziran ayında 540 gün askerliğimi borçlandım. Derecem 1/1 ek göstergem 3600. Allah nasip ederse emekli olacağım fakat her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Şöyle ki; kimisi diyor ki maaşın asgari ücretin altında olur, kimisi diyor ki 25 bin alırsın, kimisi diyor ki 20 bin alırsın, kimisi diyor ki 3600 ün hiçbir etkisi yok. Benim yeğenim geçen yıl EYT li olarak SGK dan 19 bin lira maaşla emekli oldu, bu Ocak ayı zammıyla 26 bin lira maaş alıyor. Buna göre 5510 a bağlı olarak nasıl asgari ücretin altında maaş alınıyor. Bunun hesaplaması nasıl yapılıyor. Hiç mi kimse net bir bilgiye sahip değil. Kime sorsam bilmiyor. Bu işin ehli olan arkadaş kimse Allah için net bir bilgi versin.


poyrazli
Genel Müdür
01 Şubat 2025 20:45

SGK?ya sorsan daha net cevap alırsın, ister telefonla ister yüzyüze


ipmann
Aday Memur
01 Şubat 2025 20:51

SGK bilmiyor ki. Emeklilik hizmetleri Genel Müdürlüğü bilir diyorlar, oraya da ulaşmak mümkün değil

poyrazli, 9 dk. önce

SGK?ya sorsan daha net cevap alırsın, ister telefonla ister yüzyüze

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ALLAH AŞKINA EHİL OLAN BİRİSİ NET BİR CEVAP VERSİN!

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