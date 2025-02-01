6 Mart 2006 657/4b ve 2025 ocak 14 emeklilik

merhaba ocak ayında esim hemşire 5510 sayılı kanun 4/c emekli oldu yeni yasaya göre baglanma oranlarına göre işçiler gibi maaşlarda düşüklük olucagindan emekli oldu 5.ay 15 gün fhz yipranma var kıdem tazminatı 18 yıl olarak yatırıldı normalde fhz ile mart 6 kadar 52 gün eksik günü yıla tamamliyarak 19 yıldan yatması gerikiyordu devlette sözleşmeli ve akabinde 2011 agostos 15 kadroya geçen bir çok sağlık personeli oldu emeklilikte sözleşmeli ve kadro tamamı ödeniyor bu durumda olan var mı eski özel çalıştığını zaten kıdem tazminatı olarak verilmiyor sadece toplam hizmete dahil hitapta hepsi doğru kıdem tazminatı fhz eklenmemis

merhaba ocak ayında esim hemşire 5510 sayılı kanun 4/c emekli oldu yeni yasaya göre baglanma oranlarına göre işçiler gibi maaşlarda düşüklük olucagindan emekli oldu 5.ay 15 gün fhz yipranma var kıdem tazminatı 18 yıl olarak yatırıldı normalde fhz ile mart 6 kadar 52 gün eksik günü yıla tamamliyarak 19 yıldan yatması gerikiyordu devlette sözleşmeli ve akabinde 2011 agostos 15 kadroya geçen bir çok sağlık personeli oldu emeklilikte sözleşmeli ve kadro tamamı ödeniyor bu durumda olan var mı eski özel çalıştığını zaten kıdem tazminatı olarak verilmiyor sadece toplam hizmete dahil hitapta hepsi doğru kıdem tazminatı fhz eklenmemis