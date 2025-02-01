Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Şubat 2025 20:36
Bakanlık müfettişi taraf tutar mı?

Arkadaşlar bir konuda ildeki mem mufettisleri ile aramızda uyuşmazlık cıktı valilik bakanlıktan müfettiş istedi bakanlik mufettisleri mem müfettişlerinin yana taraf olurmu yoksa adil davranır mi

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