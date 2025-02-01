Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


01 Şubat 2025 21:38
askerdeyken atama

merhabalar temmuzda atanma ıhtımalım var. tecılım temmuzda bıtıyor ve yedek subaylıga basvuracagım eger yedek subaylık cıkarsa kasımda gıdecegım cıkmaz ıse kasım aralık ocak uc aydan bırınde gıdecegım. askerdeyken atamam yapılır mı yapılırsa askerlık bıttıkten sonra ıse baslayabılırmıyım

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