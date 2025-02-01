Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


01 Şubat 2025 21:47
yedek subaylık

temmuzda tecılım bıtıyor ve yedek subaylıga basvuracagım ama gozluk kullanıyorum. Bır gozum 1.5 dıgerı 1.25 mıyopum yedek subay cıkarsa olabılırmıyım. Askerde gozluk kullanmak sıkıntı olur mu bırde

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