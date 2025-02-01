KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


01 Şubat 2025 22:18
ff olan bir dersin agnoya etkisi

Merhaba benim auzef te okuyorum şu an agnom 1.90 bir tane ff dersim var bu dersi en az kaç yapmam lazım ki agnom 2.0 olsun.

Dersin kredisi:3

AKTS değeri:6

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