Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Şubat 2025 22:33
MEB görevde yükselme sınavı ne Zaman yapılacak
MEB görevde yükselme sınavı hakkında bilgisi olan var mı arkadaşlar ne zaman yapılır sendikalar başvuru yapmış cevap bekliyoruz diyorlar

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2025 Ocak maaşlarımızı yazalımMemurların prime esas kazancının düşük gösterilmesi, Cimer Dilekçe örneğiEk hesabı nasıl hacze düşüreceğim?Derece kademe ilerlemesi, yeşil pasaport3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam Olsun2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?657'deki Teknikerin Üst Kurullara Geçiş Hakkı olup olmadığıÜnvan değişikliğiBes-ar: 2025 ocak ayı yoksulluk sınırı 80 bin 940 lira

Sözlük

kuşburnu 2 mum ışığı 2 Pişomel 1 vitamin-ağrı kesici antibiyotik-kas gevşetici 1 Kaynana şekeri 1 Sultanahmet camii 1 kamkat 1 Hav hav hav 1 Güleryüz ve tatlı dil 2 Yayalara yol vermek 1

Son Haberler

Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli olduAVM'de yemek yiyen kişinin üstüne asma tavan düştüYenidoğan çetesi sanığı cezaevinde intihar ettiTeğmenlerin avukatlarından provokasyon uyarısıFenerbahçe'de yönetici Mehmet Salih Dereli vefat etti

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları