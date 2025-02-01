KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


01 Şubat 2025 22:59
İibf

Bu yıl hangi kurumlar alım yapacak acaba bilgisi olan var mı iktisatta 81.11 puana mülakatsız herhangi bir bakanlık gelir mi kafamda hep bu soru ticaret büro alım yapar mı acaba gsb meb vs..

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