Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Şubat 2025 23:04
balıkesir atatürk şehir hastanesi
ebe olarak çalışma koşulları nasıl bilen var mı acaba

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.Es durumu mazereti eski görev yerine dönüşGeçici görevlendirme2024 ocakta tayin oldumeğitim tayiniAynı bakanlık eş durumuCocugum %63 engelli raporu var.Alt bölge tayiniİller arasıSüt izni yemek molası mesai saati

Sözlük

futbol 1 mum ışığı 3 Ümit Özdağ 1 kötü insanların ortak özellikleri 1 Yayalara yol vermek 1 bir ölünün anı defteri. 2 Aşık olmadığınla evlen anlayışı 4 vişne 1 kamkat 1 Pişomel 1

Son Haberler

Sandık kurulu görevlilerinin yeme-içme giderleri belediye bütçesinden karşılanabilir mi?İstanbul'da deniz de kirliSağlık Bakanlığı'ndan SMA açıklamasıİstanbul'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildiSavunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları