KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Şubat 2025 23:17
Kpss Ortaöğretim
Merhabalar, 2024 ortaöğretim kpss sınavına girdim ve 92 puan aldım. Halihazırda türkçe öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Haziran ayında mezun olacağım, lisans mezunu olduğum zaman ortaöğretim puanım yanar mı? Birkaç forumda puanımın yanmayacağı lakin AGS (Akademiye giriş sınavı) ye girip puanımı aldığım takdirde artık ortaöğretim puanımın yanacağı söylendi net bir bilgisi olan var mı?

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