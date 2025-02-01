Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Şubat 2025 23:49
Gihe geçip Askerlik yazısı gelen
10 yılı doldurmadan Gih sınıfına geçen ve askerlik yazısı gelen var mı ? Ne gibi bir yol izleniyor bilgisi olan var mı acaba ?

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