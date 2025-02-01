Gihe geçip Askerlik yazısı gelen

10 yılı doldurmadan Gih sınıfına geçen ve askerlik yazısı gelen var mı ? Ne gibi bir yol izleniyor bilgisi olan var mı acaba ?

10 yılı doldurmadan Gih sınıfına geçen ve askerlik yazısı gelen var mı ? Ne gibi bir yol izleniyor bilgisi olan var mı acaba ?