Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


01 Şubat 2025 23:53
Kamuda YDS puanının süresi ne kadar?
Kamuda YDS kasıp maaş artımı için bir kere puan almak yeterli mi, beş sene sonra tekrar mı aynı puan almak gerekir?

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