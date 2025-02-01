Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


01 Şubat 2025 23:54
Eş durumu tayini

4b sözleşmeli sağlık personeli olarak sağlık bakanlığında 10 aydır çalışıyorum. Eşim aile bakanlığında 4b sözleşmeli hemşire 1 yılı yeni doldu eş durumu nasıl yapabiliriz bilen yardımcı olursa sevinirim.

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