Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Şubat 2025 00:07
5510 sayılı kanuna tabî olanlar
arkadaşlar 5510 sayılı kanuna tabi olupta malulen emekli olan varmı?? Pbs de görünen maaş ve ikramiye mi alınıyor??

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