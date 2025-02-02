ANTALYA EAH RADYOLOJİ VE ANESTEZİ

Merhaba arkadaşlar son tayinle anestezi teknikeri olarak başlayış yapacam eşim de radyoloji teknikeri olarak başlayış yapacak. Özellikle ameliyathane ve radyoloji biriminde çalışan arkadaşlar genel bir bilgi verirseniz çok sevinirim. Çslışma ortamı nasıldır yoğunluk nöbet durumu teşvik vs. yüzeysel bir bilgilendirme yaparsanız çok memnun olurum

Merhaba arkadaşlar son tayinle anestezi teknikeri olarak başlayış yapacam eşim de radyoloji teknikeri olarak başlayış yapacak. Özellikle ameliyathane ve radyoloji biriminde çalışan arkadaşlar genel bir bilgi verirseniz çok sevinirim. Çslışma ortamı nasıldır yoğunluk nöbet durumu teşvik vs. yüzeysel bir bilgilendirme yaparsanız çok memnun olurum