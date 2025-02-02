Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Şubat 2025 00:50
Tüccar müdür :)

https://x.com/celebieray/status/1885774911370674613


Çap çap usta
02 Şubat 2025 00:52

Amilim yav amilim yav yüce rabbim amilimi bugünlere örnek teşkil etsin deyi yaratmış yav!

Toplam 1 mesaj

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