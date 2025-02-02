Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Şubat 2025 09:33
sözleşmeli büro personeli eş durumu tayini
merhaba. mebe bağlı sözleşmeli büro personeli olarak çalışıyorum. il merkezine 100 km uzaklıkta. eşim MSB de işçi. eş durumu tayini 3 yıl dolunca direk yapılır mı?. eşimin bulunduğum ilçede çalışması mümkün değil.

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