Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


02 Şubat 2025 10:39
Ekpss ile tekrar atama

Arkadaşlar ben MEB'de engelli memurum ama gözüm belediye lerde puanımda var ama söyle bir madde var "Halen memur olarak çalışmakta olanlar EKPSS?ye başvurabilir mi?

Halen memur olarak çalışmakta olan engelli bireyler EKPSS?ye başvurabilirler. Ancak başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibariyle ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara yerleştirme için başvurabilirler. " Şimdi ben bu maddeye göre tekrar atanamıyor muyum birde naklen atama diye bi şey varmış odamı olmıyor merkezi atamada yardımcı olursanız sevinirim

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