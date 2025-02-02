Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Şubat 2025 11:39
Bu süreçte tercih hakkımın iptali mümkün müdür hocalarım?

Merhaba hocalarım. Kayseri'nin uzak bir ilcesinde görev yapıyorum. Merkeze gelebilmek için müdür yardımcılığı sınavına hazırlanıyorum. Takvimde şöyle bir durum var. İlk defa yöneticilik atamasi için tercihler Nisan'da alınacak, atamalar haziranda. Tercih yapsam, Mayıs içinde de il içi tercih ve sonucu olacak yöneticiliğe tercih yaptığımda sistem il içi yapmama müsade eder mi? Müsade ederse Il içiyle bir yere geçersem yöneticilik için yaptığım tercihi iptal ettirebilir miyim, sonuç daha açıklanmamış oluyor. Şimdiden teşekkür ederim. Bilgisi olan hocalarımdan cevaplar bekliyorum

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