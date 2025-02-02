Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Şubat 2025 12:40
2025 Ocak ataması ÇKYS'ye ne zaman düşer

herkese hayırlı olsun bilgisi olan var mı

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Sorularınızı yanıtlıyorum.Eş tayini ve pdc2024 ocakta tayin oldumGeçici görevlendirmeEs durumu mazereti eski görev yerine dönüşAynı bakanlık eş durumueğitim tayiniAlt bölge tayiniCocugum %63 engelli raporu var.İller arası

Sözlük

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