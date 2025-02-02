Evrak aidiyet numarası

bunu kimseyi bulamadın koca yerde tek mi çalışıyorsun burdan soruyorsun merak ediyorum yani bu tarz soruları sormak için neden burası yani tek başına mi çalışıyorsun belge yönetimine sor niye burası

bunu kimseyi bulamadın koca yerde tek mi çalışıyorsun burdan soruyorsun merak ediyorum yani bu tarz soruları sormak için neden burası yani tek başına mi çalışıyorsun belge yönetimine sor niye burası