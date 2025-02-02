Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Şubat 2025 12:43
Evrak aidiyet numarası

iyi günler arkadaşlar, mezun olduğum polis okulundan şahsım adına evrak talep edeceğim, aidiyet numarasını ne olarak girmeliyim, baktım ama bulamadım, yardımcı olursanız sevinirim


Yukatuman
Şef
02 Şubat 2025 14:10

Pazartesi yazayım burdan


selahattingur42
Aday Memur
02 Şubat 2025 14:12
91244 yaz gitsin

serdar34
Aday Memur
02 Şubat 2025 20:10

Okuldaki öğrenci numarandır muhtemelen


buralarda925
Aday Memur
02 Şubat 2025 21:18
bunu kimseyi bulamadın koca yerde tek mi çalışıyorsun burdan soruyorsun merak ediyorum yani bu tarz soruları sormak için neden burası yani tek başına mi çalışıyorsun belge yönetimine sor niye burası

Küçük polis
Şef
02 Şubat 2025 21:28

Kardeşim sen yeni mi başladın mesleğe...


genelhizmet35
Memur
03 Şubat 2025 01:34
forum bilgi alışverişi olduğu için sordum, bilginin büyüğü küçüğü olmaz lakin meslektaşlarımın sever goygoyunu yapmayı onu sorarken düşünemedim
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