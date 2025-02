Ders programı mobbingi

Merhaba arkadaşlar. Dört yıldır yani dönem bitince dört olacak bir köy okulunda görev yapıyorum. 22 saat dersim var bunca zaman köyde yaşadım işimi iyi yapıyorum elimden ne gelirse fazlasını vermeye çalışıyorum. Bu yıl da merkeze taşındım köyün servisi yok kendi imkanlarımla gidiş yapacağım yakın bir yer de değil. Müdür yardımcısından boş gün dahi istemedim haftada 2 gün nöbet geliyor. En azından 3 gün son iki dersimi boşaltır mısınız dedim. Aksam 5 buçukta işten çıkıyoruz ve hava kararmış oluyor. Ve köyde değil izbe bir yerde araç bekliyorum. Not aldı ilgileneceğim dedi. Fakat dün ders programına bir baktım sanki bilinçli yapılmış her gün iki saat aralara boşluk koymus hiçbir gün erken çıkış yapmamış. Her gün ilk dersten okulda bulunmam lazım okul bitimine kadar. 2 müdür yardımcımız var ikisinin eşleri de her gün erken çıkıyor o biçim program yapılmış. Yeni gelen öğretmenin programı dahi benden iyi. Ne yapabilirim sizce? Bu resmen bilinçli yapılıyor. İlk dönem de aynı şey oldu gidip söyledim haksızlık yapıyorsunuz dedim öyle denk geldi falan dedi ama yine aynı şey. Ben bu programı kabul etmek istemiyorum. Önerileriniz neler?