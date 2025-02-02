Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Şubat 2025 13:10
Ders programı mobbingi

Merhaba arkadaşlar. Dört yıldır yani dönem bitince dört olacak bir köy okulunda görev yapıyorum. 22 saat dersim var bunca zaman köyde yaşadım işimi iyi yapıyorum elimden ne gelirse fazlasını vermeye çalışıyorum. Bu yıl da merkeze taşındım köyün servisi yok kendi imkanlarımla gidiş yapacağım yakın bir yer de değil. Müdür yardımcısından boş gün dahi istemedim haftada 2 gün nöbet geliyor. En azından 3 gün son iki dersimi boşaltır mısınız dedim. Aksam 5 buçukta işten çıkıyoruz ve hava kararmış oluyor. Ve köyde değil izbe bir yerde araç bekliyorum. Not aldı ilgileneceğim dedi. Fakat dün ders programına bir baktım sanki bilinçli yapılmış her gün iki saat aralara boşluk koymus hiçbir gün erken çıkış yapmamış. Her gün ilk dersten okulda bulunmam lazım okul bitimine kadar. 2 müdür yardımcımız var ikisinin eşleri de her gün erken çıkıyor o biçim program yapılmış. Yeni gelen öğretmenin programı dahi benden iyi. Ne yapabilirim sizce? Bu resmen bilinçli yapılıyor. İlk dönem de aynı şey oldu gidip söyledim haksızlık yapıyorsunuz dedim öyle denk geldi falan dedi ama yine aynı şey. Ben bu programı kabul etmek istemiyorum. Önerileriniz neler?


NidaOgr
Aday Memur
02 Şubat 2025 13:53

Ders programı öğretmene, müdür yardımcısına, müdür yardımcısının eşine göre değil, öğrenciye ve derse göre yapılmalıdır.

Okulunuz tam bir çiftlik gibi olmuş. İki müdür yardımcısı ve ikisinin eşi de aynı okulda. Büyük olasılıkla o iki müdür yardımcısı, eşlerinin dersi bitince eşleriyle birlikte okulu terk edip gidiyorlardır.

Branşınız Fen Bilimleri, Matematik gibi öğrencilerin dikkatini tam vermesi gereken ve son saatlere bırakılmamaıs gereken bir dersse, son saate konmamalı.

Sizin durumunuzda binlerce öğretmen var. Sadece siz değilsiniz. Sorunun çözümü ise, ders programlarının MEB tarafından merkezi bir sistem üzerinden yapılması, MEBBİS, E-Okul ile entegre olmasıdır. Bir öğretmenin dersi 2-3 güne yığılmamalı. Kanuni bir mazereti yoksa, sabahki veya öğleden sonraki dersleri keyfi boşaltılmamalı. Gerekirse ilçe, il ve bakanlık keyfi uygulamalara müdahele edebilmeli.

Son olarak, her okul yıllık 3000 TL civarında ders programını hazırlayan bilgisayar programlarına ve buna benzer bir sürü gereksiz programlara lisans ücreti ödüyor. Sayın Mehmet Şimşek değil, MEB bunu çözmelidir. MEB bu yazılımları kendisi yapıp MEBBİS ve E-Okul a entegre etmelidir.


NidaOgr
Aday Memur
02 Şubat 2025 13:58

Bu konu aşağıdaki başlıkta da tartışılmıştı:

Öğretmene göre ders programı hazırlama saçmalığı

https://forum.memurlar.net/konu/2577325


Balse
Aday Memur
02 Şubat 2025 14:21

Evet arabalarıyla bırakıyorlar yani birlikte çıkıyorlar. Peki ben ne yapabilirim bu durumda? Branşım Türkçe. Kabul etmek istemiyorum bu programı.

NidaOgr, 1 saat önce

Ders programı öğretmene, müdür yardımcısına, müdür yardımcısının eşine göre değil, öğrenciye ve derse göre yapılmalıdır.

Okulunuz tam bir çiftlik gibi olmuş. İki müdür yardımcısı ve ikisinin eşi de aynı okulda. Büyük olasılıkla o iki müdür yardımcısı, eşlerinin dersi bitince eşleriyle birlikte okulu terk edip gidiyorlardır.

Branşınız Fen Bilimleri, Matematik gibi öğrencilerin dikkatini tam vermesi gereken ve son saatlere bırakılmamaıs gereken bir dersse, son saate konmamalı.

Sizin durumunuzda binlerce öğretmen var. Sadece siz değilsiniz. Sorunun çözümü ise, ders programlarının MEB tarafından merkezi bir sistem üzerinden yapılması, MEBBİS, E-Okul ile entegre olmasıdır. Bir öğretmenin dersi 2-3 güne yığılmamalı. Kanuni bir mazereti yoksa, sabahki veya öğleden sonraki dersleri keyfi boşaltılmamalı. Gerekirse ilçe, il ve bakanlık keyfi uygulamalara müdahele edebilmeli.

Son olarak, her okul yıllık 3000 TL civarında ders programını hazırlayan bilgisayar programlarına ve buna benzer bir sürü gereksiz programlara lisans ücreti ödüyor. Sayın Mehmet Şimşek değil, MEB bunu çözmelidir. MEB bu yazılımları kendisi yapıp MEBBİS ve E-Okul a entegre etmelidir.

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