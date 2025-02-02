Ders programı mobbingi

Ders programı öğretmene, müdür yardımcısına, müdür yardımcısının eşine göre değil, öğrenciye ve derse göre yapılmalıdır.

Okulunuz tam bir çiftlik gibi olmuş. İki müdür yardımcısı ve ikisinin eşi de aynı okulda. Büyük olasılıkla o iki müdür yardımcısı, eşlerinin dersi bitince eşleriyle birlikte okulu terk edip gidiyorlardır.

Branşınız Fen Bilimleri, Matematik gibi öğrencilerin dikkatini tam vermesi gereken ve son saatlere bırakılmamaıs gereken bir dersse, son saate konmamalı.

Sizin durumunuzda binlerce öğretmen var. Sadece siz değilsiniz. Sorunun çözümü ise, ders programlarının MEB tarafından merkezi bir sistem üzerinden yapılması, MEBBİS, E-Okul ile entegre olmasıdır. Bir öğretmenin dersi 2-3 güne yığılmamalı. Kanuni bir mazereti yoksa, sabahki veya öğleden sonraki dersleri keyfi boşaltılmamalı. Gerekirse ilçe, il ve bakanlık keyfi uygulamalara müdahele edebilmeli.

Son olarak, her okul yıllık 3000 TL civarında ders programını hazırlayan bilgisayar programlarına ve buna benzer bir sürü gereksiz programlara lisans ücreti ödüyor. Sayın Mehmet Şimşek değil, MEB bunu çözmelidir. MEB bu yazılımları kendisi yapıp MEBBİS ve E-Okul a entegre etmelidir.