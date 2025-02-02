Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Şubat 2025 14:23
Türkçe Öğretmenliği Yer Değiştirme

Arkadaşlar memleketim İzmir, ancak puanım 240 olduğu için gelmeyeceğini düşünüyorum. İzmir'e en yakın neresi gelebilir, tavsiyeniz var mı?

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