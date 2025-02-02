Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Şubat 2025 15:40
Doğum izni sonrası İzin ve rapor

Merhaba sağlık bakanlığında kadrolu hemşireyim doğum iznindeyim doğum izni sonrasında 5 gun izin 5 gun rapor şeklinde izinlerimi kullanmam mümkün müdür bu şekilde yapıp haftasonları dahil etmemek olabilir mi ? Bu durumu yaşayan arkadaşımız varsa cevap verebilirse çok sevinirim. Durumun idare insiyatifinde oldugunu öğrendim fakat birebir yaşayan kimse bulamadım yardımcı olabilirseniz çok sevinirim


mehmet717101
Memur
02 Şubat 2025 16:37
eşime tam olarak dediğiniz şekilde 5 izin 5 rapor olarak doğum sonrası 7. ayında işe dönüş yaptırdık idare sorun yapmadı zaten mesai çalışacagınız izin haftasonları sizi bağlamaz boşa izin ve rapor kullanmıs olursunuz 5 günden fazla alırsanız
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