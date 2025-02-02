Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


02 Şubat 2025 15:53
sivil havacılık genel müdürlüğü
merhaba arkadaşlar sivil havacılık genel müdürlüğünde çalışan biri var mı 4/B ile alım yapıyor havacıla giriş ve alan sınavı hakkında bilgisi olan detaylı bilgi alabileceğim birileri var mı ?

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