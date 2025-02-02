sivil havacılık genel müdürlüğü

merhaba arkadaşlar sivil havacılık genel müdürlüğünde çalışan biri var mı 4/B ile alım yapıyor havacıla giriş ve alan sınavı hakkında bilgisi olan detaylı bilgi alabileceğim birileri var mı ?

merhaba arkadaşlar sivil havacılık genel müdürlüğünde çalışan biri var mı 4/B ile alım yapıyor havacıla giriş ve alan sınavı hakkında bilgisi olan detaylı bilgi alabileceğim birileri var mı ?