KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


02 Şubat 2025 15:54
YDS Hk.

Yds için önerisi olan var mı yds time kurs aldım tekrarlar çalışma düzeni nasıl olmalı

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