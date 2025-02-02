Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Şubat 2025 17:25
C dilim raporu kaç defa tekraren verilir

Psikiyatri harici bir bölümden kaç defa yada ne kadar süre tekrar c dilimi veriliyor en fazla? hastalık iyileşmiyorsa nereye kadar c dilimini kabul ederler? bilgisi olan varmı?


cenksozen
Şef
02 Şubat 2025 20:22

C dilimi olayı kalktı gibi birşey.Hafta sonu gece gündüz farketmeksizin çalıştırılıyorsun.


Kronikadam35
Aday Memur
02 Şubat 2025 21:00
onu biliyorum iyileşemeyince nereye kadar c diyorlar acaba onu merak ediyorum.
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