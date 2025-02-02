C dilimi süreci

Psikiyatri harici bir bölümden kaç defa yada ne kadar süre tekrar c dilimi veriliyor en fazla? hastalık iyileşmiyorsa nereye kadar c dilimini kabul ederler? bilgisi olan varmı?

Psikiyatri harici bir bölümden kaç defa yada ne kadar süre tekrar c dilimi veriliyor en fazla? hastalık iyileşmiyorsa nereye kadar c dilimini kabul ederler? bilgisi olan varmı?