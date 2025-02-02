Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Şubat 2025 17:52
Doğum sonrası ücretsiz izin

Merhabalar, doğum sonrası ücretsiz izindeyim. 8 ay sonra iznim bitecek ama ikinci bebeğimin haberini aldım. 2 yıl daha ücretsiz izne çıkma hakkım varmı varsa ne yapmam gerekiyor


Eren.6161
Aday Memur
02 Şubat 2025 18:13
8 ay sonra dogum yapınca analık izni sureci sonra tekrwr ucretsiz izin alirsiniz problem yok
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2025 Ocak maaşlarımızı yazalımEk hesabı nasıl hacze düşüreceğim?2025 Temmuz ZammıBes-ar: 2025 ocak ayı yoksulluk sınırı 80 bin 940 lira2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?Emsale takılma8 yila 1 kademe hk. bilenler bilmeyenler burayaÜnvan değişikliği alt öğrenimÜst Öğrenim Bitiren Tekniker veya Programcı

Sözlük

turabinin şarkısı 1 Bazı yazarların ne dediklerinin hakikatten anlaşılamaması 1 mum ışığı 5 Yunanistan 1 camide çalınan ayakkabı 3 darı 1 Aşık olmadığınla evlen anlayışı 4 kakofoni 1 en iyimser şarkı sözleri 1 gel bakayım muharrem 2

Son Haberler

Daron Acemoğlu'ndan DeepSeek yorumuPınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepkiGalatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi Nelsson gelişmesiSMA hastaları için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama'İnsan refahı ve biyolojik için sulak alanların korunması' uyarısı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları