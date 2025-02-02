Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Şubat 2025 18:46
2 ay önce kredi çekmiştim şimdi bildirsem mal bildirimi

Problem olur mu? 2 ay önce maaşın 5 katını geçecek bir kredi çektim ancak bildirmeyi unuttun şimdi genel bildirimde bildirsem bir şey olur mu? Mal bildirimlerini komisyonlar inceliyor mu? Diğer kurumlarda şikayet olursa bakiliyormusta


yatıksekiz
Aday Memur
02 Şubat 2025 20:03

Ben kredi bildirmedim, kredileri bildirirsem sürekli mal bildiriminde bulunmam lazım

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